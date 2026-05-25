Китайскую делегацию ждут на ВЭФ-2026 во Владивостоке

Полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, в ходе заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики, официально пригласил коллег из КНР принять участие в XI Восточном экономическом форуме в этом году. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», совещание состоялось в Харбине.
— Это наша ключевая площадка, ориентированная на развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, разумеется, с Китаем. В Форуме традиционно принимает участие Президент Российской Федерации, а Китай является одним из главных гостей Восточного экономического форума. Ждем на ВЭФ представительную китайскую делегацию и в этом году, — сказал полпред президента Юрий Трутнев.
Напомним, XI Восточный экономический форум пройдёт с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В рамках мероприятия представители Хабаровского края и всех прочих субъектов ДФО вновь представят итоги социально-экономического развития регионов за год и расскажут о перспективных проектах.
Отметим, что сразу после ВЭФ в Хабаровске состоится Второй Российско-Китайский форум. Участие уже подтвердили делегации провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь и Шэньси. В деловой программе — обсуждение вопросов развития острова Большой Уссурийский, инфраструктуры, инвестиций, туризма, торговли, а также гуманитарного сотрудничества.