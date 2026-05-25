Национальный совет по корпоративному управлению высоко оценил трансформацию корпкультуры «Норникеля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 мая 2026 года Комитет РСПП по корпоративным отношениям провел круглый стол на тему: «Современное состояние и основные направления развития корпоративного управления в России». В рамках данного мероприятия прошла презентация XV выпуска ежегодного «Национального доклада по корпоративному управлению», подготовленного Национальным советом по корпоративному управлению (НСКУ).
Авторы доклада отметили трансформацию корпоративной культуры «Норникеля» и системный подход к корпоративному управлению как позитивный пример того, как российская компания выстраивает отношения с сотрудниками и самыми разными стейкхолдерами в современных реалиях.
Все стратегические приоритеты «Норникеля», формирующие мощный драйвер для внутренних изменений компании, напрямую связаны с глобальными трендами, меняющими корпоративное управление во всем мире (устойчивое развитие, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, коммуникации и др.).
Хотя в целом в России ESG-повестка в последние годы стала менее заметной, «Норникель» продолжал укреплять свое лидерство в этой сфере. Принципы устойчивого развития давно закреплены как ключевые ценности компании (эффективность, безопасность, забота о людях), являются частью Стратегии-2030, включены в систему мотивации и даже интегрированы в оценку поставщиков.
За системный подход к интеграции ESG-принципов и цифровой трансформации «Норникель» назван в Нацдокладе «уникальным примером крупной традиционной промышленной корпорации с глубокими историческими корнями и сложившейся организационной структурой, которая при этом активно эволюционирует в условиях новых реалий».
В рамках другого глобального тренда «Норникель» можно назвать передовиком вложений в инновации, технологическую модернизацию и «цифру». Переход на технологии Industry 4.0 в компании рассматривают как ключевой драйвер трансформации, ассоциируемый не только с цифровизацией (системы машинного зрения, предиктивный анализ, цифровые двойники, большие языковые модели, AI-ассистенты), но и с повышением операционной эффективности (роботизация опасных и рутинных производственных процессов).
Этот курс в долгосрочной перспективе приведет к изменению структуры труда и высвобождению сотрудников для решения более сложных задач, что, в свою очередь, потребует массового повышения квалификации и развития новых компетенций у персонала всех уровней.
К этому в «Норникеле» уже готовятся: в Нацдокладе отмечен особый подход компании к развитию человеческого капитала как в долгую, на что нацелены проекты в рамках современной образовательной экосистемы («Академия Норникель»), так и «здесь и сейчас», что выражается в одной из самых эффективных в России систем вознаграждения и мотивации персонала.
В числе достижений компании названа программа долгосрочной мотивации «Цифровой инвестор», по которой более 69,5 тыс. сотрудников бесплатно получили цифровые активы, привязанные к стоимости акций «Норникеля».
Авторы доклада отмечают: «Цифровизация диктует переход к сетевым структурам и новой культуре труда, ESG-повестка требует формирования культуры ответственности и прозрачности, а сложность координации работы многочисленных сотрудников, разделенных географически и функционально, актуализирует вопросы вовлеченности персонала в процессы управления, а также вертикальной и горизонтальной коммуникации между ними».
«Норникель», по их оценке, прошел значительный путь «от осознания стратегической необходимости культурной и цифровой трансформации к этапу ее реализации на операционном уровне» и сегодня «демонстрирует осознанный и стратегически выверенный подход» к перестройке.
В XV выпуске доклада зафиксирована существенная поляризация подходов к корпоративному управлению между ведущими компаниями (Сбербанк, «Северсталь», «Роснефть» и др.) и абсолютным большинством предприятий среднего и малого бизнеса, все еще далеких от проблем корпоративного управления.
Доклад анализирует корпоративное управление в качестве одного из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое развитие бизнес-процессов. Авторы доклада исследуют текущее состояние систем управления рисками в российских компаниях, возможные сценарии их эволюции, предлагают рекомендации по их совершенствованию. В докладе представлены главы, посвященные изучению современных тенденций в кадровой политике и практике вознаграждения персонала в отечественных компаниях.
В качестве позитивного примера того, как корпоративная культура и корпоративные ценности меняются под влиянием цифровизации и внедрения современных технологий, описаны подходы, реализуемые «Норникелем».
По словам ответственного редактора доклада Сергея Поршакова, «Норникель» всегда был флагманом корпоративного управления. «Я свидетель того, что компания всегда входила в пятерку лучших российских компаний по качеству корпоративного управления. Во многом здесь заслуга Владимира Потанина и менеджмента. В докладе, который мы презентовали, мы целый кейс посвятили глубокому изучению корпоративной культуры компании и влиянию современных информационных технологий на различные аспекты корпоративной культуры, корпоративных ценностей “Норникеля”, — сказал он.
Корпоративный секретарь «Норникеля» Павел Платов, комментируя высокую оценку корпоративной культуры компании подчеркнул: «Новый Национальный доклад — это колоссальная работа, наглядно демонстрирующая актуальное состояние корпоративного управления в России. Документ, как зеркало, отражает как сложности, стоящие перед корпорациями, так и успехи, которых удается достигать. Он активно использует примеры конкретных российских компаний. Доклад зафиксировал выраженную поляризацию между ведущими компаниями, формирующими интегрированные подходы к корпоративному управлению, и большинством средних и малых компаний, где стандарты корпоративного управления пока не стали нормой. В этой связи особенно приятно, что бенчмарком позитивных изменений в подходе к корпоративному управлению в докладе назван “Норникель”.
Напомним, Национальный доклад по корпоративному управлению выпускается Национальным советом по корпоративному управлению с 2008 г. и является крупнейшим российским исследованием в данной области. Доклад традиционно используется регуляторами, эмитентами, институциональными инвесторами и академическим сообществом как ориентир в практике и методологии корпоративного управления.
Это масштабное исследование, подготовленное ведущими российскими экспертами в области корпоративного права, риск-менеджмента, ESG, HR и цифровой трансформации. В документе впервые комплексно описано, как изменилось корпоративное управление в России после структурного сдвига 2022−2025 гг. — в условиях переориентации экономики, более жесткого регулирования корпоративных отношений и ослабления механизмов саморегулирования, ухода иностранных инвесторов и аудиторов, перестройки ESG-повестки и усиливающегося дефицита квалифицированных кадров.