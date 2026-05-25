Интервью Марии Багреевой РБК. Ключевые тезисы

Интервью Марии Багреевой.
Сокращение бюджета Москвы и цель по «сохранению устойчивости».
Для сохранения устойчивости московского бюджета столичные власти решили на 10% сократить ряд мероприятий, в том числе отдельные проекты благоустройства, рассказала Багреева. При этом были сохранены все ключевые программы развития города, такие как строительство метрополитена и программы реновации, подчеркнула заммэра. «То есть мы постарались минимальными точечными корректировками бюджета поддержать его стабильность», — объяснила она.
Багреева напомнила, что в 2026 году решено на 15% сократить численность госслужащих и работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. «Мне кажется, что в текущих условиях это правильное решение, которое позволяет нам все-таки понимать, что бюджет устойчив, что все свои социальные обязательства, все программы развития мы в этом году сможем реализовать», — сказала она.
За последние годы экономика Москвы стала существенно более диверсифицированной и устойчивой к кризисам, отметила Багреева. Наибольший вклад в бюджет города, по ее словам, сейчас вносят финансовая отрасль, строительство и управление недвижимостью, а также торговля — как розничная, так и оптовая.
Потребительский сегмент в «положительной зоне».
Устойчивость экономической динамики подтверждают секторы, связанные с потребительским спросом, которые сейчас находятся в «положительной зоне», обратила внимание заммэра. Сокращение числа столичных ресторанов и кафе Багреева объяснила высоким уровнем конкуренции в отрасли, «которая существует уже не первый год», а также сменой формата заведений общественного питания, которые адаптируются под предпочтения потребителей.
«Одни форматы сменяются другими. И с начала года на самом деле действительно идет большое количество и открывающихся, и закрывающихся предприятий. При этом с начала года общее количество предприятий общественного питания даже выросло на 170 штук. То есть общий баланс пока положительный. Но действительно, мы видим, что очень меняются форматы. Но, наверное, это естественно и нормально для этой отрасли», — сказала она.
Поддержка столичного бизнеса.
По словам заммэра, общий объем мер поддержки бизнеса в Москве за последние два-три года составил порядка 100 млрд руб. Рекордное финансирование город выделил в период ковидных ограничений, со временем объем начал снижаться, но последние два-три года находится на стабильном уровне. К наиболее популярным мерам поддержки Багреева отнесла связанные с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний.
«Все то, что касается субсидий или компенсации затрат на приобретение оборудования, на регистрацию патентов на выход на международные рынки, то есть все то, что связано с развитием высокотехнологичного бизнеса в Москве, это, наверное, самая на сегодняшний день популярная мера, которая действует», — уточнила она.
Борьба с теневым сектором.
«Во-первых, очень острая проблема — это теневая занятость. Это ситуация, когда либо сотрудники не оформлены в компаниях, либо получают часть зарплат в конвертах. Конечно, это беспокоит в первую очередь с точки зрения защиты прав таких работников, за них не перечисляются взносы в фонды, что, конечно, очень важно, потому что люди в том числе остаются без пенсионных прав. Второй комплекс вопросов, он связан с сокрытием выручки. Но здесь есть все полномочия налоговых органов для того, чтобы соответствующий контроль проводить», — сказала она.
Работа по борьбе с теневой экономикой особенно важна в условиях роста налоговой нагрузки — нельзя допускать увеличения разрыва между добросовестными налогоплательщиками и теми, кто полностью остается в тени, подчеркнула Багреева.
Как на Москву повлиял дефицит кадров.
Дефицит кадров для Москвы — «довольно привычная ситуация», поэтому даже в таких условиях российской столице удается конкурировать за трудовые ресурсы как со многими другими мировыми столицами, так и с российскими регионами, отметила Багреева.
«Кадры на сегодняшний момент — это действительно важнейшее из факторов устойчивого развития экономики. Мы видели по цифрам в последнее время количество вакансий в объединенной базе колебалось в диапазоне от 450 до 500 тыс. Это большое количество, которое говорит о дефиците кадров, о дефиците на рынке труда. Сейчас эти показатели стабилизировались, составляют около 400 тыс. человек», — сказала она.
Важно не допустить, чтобы трудовые ресурсы из «основного фактора роста» не превратились в «основной ограничитель», поэтому необходимо работать над повышением производительности труда, в том числе за счет внедрения современных технологий, сказала Багреева.
Об экономических приоритетах Москвы.
В заключительной части интервью Багреева перечислила основные экономические приоритеты, которые будут способствовать «созданию лучшего города земли». К ним заммэра отнесла:
развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры;
повышение качества социальных услуг, включая сферы здравоохранения и образования;
увеличение инвестиционной привлекательности.
«Экономические приоритеты, они не должны меняться очень быстро. И мне очень нравится, что с точки зрения Москвы нам на протяжении уже довольно длительного количества времени удается четко для себя формулировать эти приоритеты. Я надеюсь, что они сохранятся с нами до 2030 года», — резюмировала она.
