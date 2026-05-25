В Роскачестве опровергли выгоду покупки авиабилетов через агрегаторы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центр цифровой экспертизы Роскачества изучил сервисы по продаже авиабилетов, заключив, что покупка через них не гарантирует низкую цену. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Основная ценность агрегаторов не в дешевизне, а в удобстве. Вы получаете десятки вариантов на одном экране, не открывая вкладки с каждым авиаперевозчиком по отдельности. Но миф о том, что там всегда дешевле, мы развеяли. По-настоящему низкая цена в агрегаторе почти всегда — это не “магия алгоритма”, а простая математика: ваша карта с кешбэком, личные мили, промокод или партнерская акция банка. Без этих условий цена не будет ниже», — рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Он порекомендовал искать и сравнивать билеты через агрегатор, а перед покупкой обязательно заглядывать на сайт авиакомпании. Там, с учетом персональных бонусов, может оказаться выгоднее, при этом условия возврата и обмена прозрачнее.
Исследование показало, что при подсчете базовых цен (без учета персональных бонусов) для 180 перелетов лучшая цена оказалась только у двух агрегаторов из шести.
Кроме этого, эксперты проверили мифы о покупке авиабилетов. Миф о том, что в мобильном приложении покупать билеты дешевле, чем на сайте, оказался неправдой, различий выявлено не было. Информация о том, что у крупных авиакомпаний билеты дороже, чем у лоукостеров, тоже не всегда соответствует действительности. Миф о том, что покупать билеты в последний момент всегда дорого, опровергнут. В ряде случаев билеты на ближайшие дни оказывались дешевле, чем за месяц или два. Все зависит от спроса, сезона и политики перевозчика, отметили в Роскачестве.
«Миф о том, что существует идеальный момент для покупки билета, оказался заблуждением. Существуют периоды, когда билеты дешевеют, но это не работает на всех направлениях. Есть лишь общие тренды, но полагаться на них вслепую при планировании конкретного перелета не стоит», — сказано в сообщении.