В Роскачестве опровергли выгоду покупки авиабилетов через агрегаторы

Кроме этого, эксперты проверили мифы о покупке авиабилетов. Миф о том, что в мобильном приложении покупать билеты дешевле, чем на сайте, оказался неправдой, различий выявлено не было. Информация о том, что у крупных авиакомпаний билеты дороже, чем у лоукостеров, тоже не всегда соответствует действительности. Миф о том, что покупать билеты в последний момент всегда дорого, опровергнут. В ряде случаев билеты на ближайшие дни оказывались дешевле, чем за месяц или два. Все зависит от спроса, сезона и политики перевозчика, отметили в Роскачестве.