Судоверфь в Хабаровске построит ещё два пассажирских лайнера типа А45−2

Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что на Хабаровском судостроительном заводе соберут еще два скоростных судна, однотипных лайнеру «70 лет Победы», которые пустят по маршруту Хабаровск — Фуюань. С 2025 года пассажирское судно типа А45−2 курсирует по Амуру, что в два раза увеличило скорость пассажироперевозок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Впервые судно «70 лет Победы» доставило хабаровчан в Поднебесную почти 10 лет назад. С 2024 года из краевой столицы в Фуюань курсировали лишь два китайских теплохода, а в 2025-м по поручению Дмитрия Демешина к ним присоединился А45−2.
Теплоход, собранный на ХСЗ, доставляет пассажиров до точки назначения за 1,5 часа, при этом китайские суда «Лункэ» и «Лунхан» преодолевают то же расстояние за 3,5 часа.
— Судно настолько успешное, что люди нас благодарят. Оно быстрее, чем суда из КНР, доставляет в Фуюань и обратно наших пассажиров, мы будем строить еще два таких судна, — рассказал глава краевого правительства в ходе пресс-конференции агентства.
Губернатор Хабаровского края добавил, что создание судов станет шагом к формированию регионального Центра судостроения и ремонта.
— Это позволит судоремонт поддержать и дополнительно зарабатывать деньги на текущем обслуживании судов. Утвердили производственную программу и решаем вопросы с контрактами. Перспективы огромные. Это экономическое возрождение бассейна нашего великого Амура. Поэтому уже сформирована потребность в обновлении флота пассажирских судов в рамках программы развития судоходства. Это 11 пассажирских судов и 60 судов причальной инфраструктуры. Это та программа-минимум, которую мы видим наглядно перед собой, — пояснил он.
Напомним, что с 2026 года А45−2 выходит на маршрут шесть раз в неделю. На данный момент прорабатывается возможность увеличения частоты его рейсов. После согласования с китайской стороной и в зависимости от спроса судно будет курсировать дважды в день.