В Братске ограничат доступ в четырехэтажный кирпичный дом, который планируют снести в Осиновке

Стоимость работ оценивается всего в 57,5 тысяч рублей. На эти деньги подрядчик должен ограничить доступ на первый этаж дома и в подвальные помещения, заделав окна и двери, а также слуховые окна подвала досками. На всё подрядчику дадут 50 дней со дня заключения муниципального контракта. Заявки на электронный аукцион власти города принимают до 1 июня.
Четырехэтажный дом № 5 по улице Калужской построили в 60-х годах прошлого века. К настоящему времени он признан аварийным и расселен, отключен от электросетей, водоснабжения и канализации. Однако ранее жители Осиновки уверяли, что, несмотря на всё это, в здание имеется свободный доступ, там обитают лица без определенного места жительства, а вокруг дома образуются свалки. За снос дома жители Правобережного района даже собрали более 100 подписей.
Позже власти Братска заявили о необходимости снести дом и объявили о тендере на разработку соответствующего проекта. Сообщалось, что непосредственно снос дома может начаться в 2026 году или позже.