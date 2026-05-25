В Братске ограничат доступ в четырехэтажный кирпичный дом, который планируют снести в Осиновке

Четырехэтажный дом № 5 по улице Калужской построили в 60-х годах прошлого века. К настоящему времени он признан аварийным и расселен, отключен от электросетей, водоснабжения и канализации. Однако ранее жители Осиновки уверяли, что, несмотря на всё это, в здание имеется свободный доступ, там обитают лица без определенного места жительства, а вокруг дома образуются свалки. За снос дома жители Правобережного района даже собрали более 100 подписей.