На бульваре Гагарина в Иркутске установили 55 новых урн

Под контролем МКУ «Городская среда» разные виды работ выполнили на бульваре Гагарина. Там установили 55 новых урн взамен имеющихся. Как сообщает пресс-служба мэрии, урны изготовлены из архитектурного бетона с мраморной крошкой, а внутри расположен оцинкованный вкладыш.
Возле памятника сотрудникам МВД появились вазоны, выполненные в едином стиле с монументом.
Кроме того, провели ремонт пандуса, который соединяет амфитеатр у площади возле памятника Александру III с островом Юность. В нижней части конструкции закрепили металлическую боковую планку.
«Эта планка необходима, чтобы коляски не скатывались по краю. Установили ее, чтобы движение по пандусу стало еще более безопасным», — отметили в МКУ «Городская среда».
На других общественных пространствах работы продолжаются.