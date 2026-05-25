Беларусь вошла в топ-5 импортеров российского майонеза

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Российские производители за январь-апрель этого года увеличили экспортные поставки майонеза и других соусов на 20% в стоимостном выражении, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

По предварительным оценкам экспертов центра, за четыре месяца текущего года (без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель) российская сторона экспортировала около 34 тысяч тонн майонеза и других соусов на сумму около 66 миллионов долларов.

«В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 2% в весе и 20% в деньгах», — говорится в сообщении.

Что касается пятерки крупнейших стран-импортеров, то в нее входят Казахстан со стоимостью экспорта около 12 миллионов долларов, Узбекистан — более 11 миллионов долларов, Азербайджан — более 8 миллионов долларов, Беларусь — свыше 7 миллионов долларов и Грузия с экспортом более 6 миллионов долларов.

В Агроэкспорте также сообщили, что в 2025-м был зафиксирован рекорд экспорта российского майонеза и других соусов за всю историю наблюдений. Так, на внешние рынки сбыта было отгружено около 157 тысяч тонн на сумму свыше 290 миллионов долларов.

