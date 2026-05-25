ЕАБР назвал основные причины роста экономики Беларуси

В январе-апреле 2026 года внутренний валовый продукт республики вырос на 0,2% после снижения на 0,4% в январе-марте. Как отметили в банке, основную поддержку экономике страны оказал потребительский спрос. Так, розничный товарооборот увеличился на 6,2%.
«Ситуация в инвестициях постепенно улучшается. Снижение объема строительных работ замедлилось до 2,8% в январе-апреле после 4,2% в январе-марте. Инвестиции в основной капитал сократились на 0,6% после снижения на 3%, чему способствовало увеличение вложений в оборудование на 6,7%», — говорится в сообщении аналитиков ЕАБР.
Вместе с тем, по их мнению, сдерживающим фактором остается промышленность, так как выпуск сократился на 2,5%.
В банке также считают, что рост потребительской активности, восстановление инвестиций и улучшение динамики в строительстве формируют условия для ускорения роста ВВП во втором квартале этого года.