Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область по экономической привлекательности лишь на 36 месте

Рейтинг представил Финансовый университет при правительстве РФ.

Источник: dostup1.ru

Он составлялся на основании четырех критериев: число компаний (размер рынка корпоративных товаров и услуг), динамика числа предприятий, занятых набором персонала, валовые доходы населения и их динамика.

Южный Урал набрал 22,4 балла из 100 возможных. Лидерами списка стали Москва (общий балл составил 65,3), Московская (42,9) и Тюменская (39) области, республики Марий Эл (35,6) и Хакасия (34,5).

Последние места заняли республики Карелия (12,6), Северная Осетия — Алания (12,7) и Адыгея (12,9), а также Костромская область (15,9) и Забайкальский край (16,9).

«Как видно, в число регионов с высокой экономической привлекательностью входят, например, Республика Марий Эл, Республика Хакасия и ряд других регионов, не входящих в число лидеров по объемам производства. Прежде всего, их попадание в лидеры по экономической привлекательности определяется положительной динамикой числа компаний, активно занятых набором персонала. Что говорит о темпах экономического развития, превышающих средние российские показатели», — объяснили авторы.