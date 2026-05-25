Челябинская область по экономической привлекательности лишь на 36 месте

Он составлялся на основании четырех критериев: число компаний (размер рынка корпоративных товаров и услуг), динамика числа предприятий, занятых набором персонала, валовые доходы населения и их динамика.
Южный Урал набрал 22,4 балла из 100 возможных. Лидерами списка стали Москва (общий балл составил 65,3), Московская (42,9) и Тюменская (39) области, республики Марий Эл (35,6) и Хакасия (34,5).
Последние места заняли республики Карелия (12,6), Северная Осетия — Алания (12,7) и Адыгея (12,9), а также Костромская область (15,9) и Забайкальский край (16,9).
«Как видно, в число регионов с высокой экономической привлекательностью входят, например, Республика Марий Эл, Республика Хакасия и ряд других регионов, не входящих в число лидеров по объемам производства. Прежде всего, их попадание в лидеры по экономической привлекательности определяется положительной динамикой числа компаний, активно занятых набором персонала. Что говорит о темпах экономического развития, превышающих средние российские показатели», — объяснили авторы.