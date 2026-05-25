Челябинцы готовы потратить на школьный выпускной 90 тысяч рублей

Школьные выпускные вечера пройдут в Челябинске в конце июня. Родители традиционно заранее готовятся к празднику. В этом году расходы на выпускной в среднем составят 90 тысяч рублей, из них 44 тысячи — на создание внешнего образа, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг».
Жители Челябинска закладывают 44 000 на образ и еще 46 000 рублей на празднование. Праздничную одежду планируют покупать в основном в офлайн-магазинах (63%). Еще 19% купят наряд на ресейле, а 18% — на онлайн-площадках. Выбирать образ большинство опрошенных (42%) доверят выпускнику. Более трети родителей (39%) сделают это совместно с ребенком, а 19% выберут сами.
К созданию образа планируют привлекать парикмахера (50%), мастера ногтевого сервиса (27%) и мастера по работе с ресницами (22%). Еще 22% планируют воспользоваться услугами визажиста, а 12% — бровиста. В общей сложности на создание образа на выпускной опрошенные готовы потратить 44 000 рублей. В 15 000 рублей надеются уложиться 21%, сумму от 15 000 до 60 000 рублей закладывают 60%. Еще 19% готовы потратить от 60 000 до 100 000 рублей.
Формат банкета в этом году выбрали 42% выпускников. 18% устроят пикник на природе. На организацию празднования — аренду площадки и банкетных залов, декор, музыку и прочее — опрошенные закладывают в среднем 46 000 рублей. 21% готовы потратить не более 5 000 рублей, 18% — от 5 000 до 30 000 рублей. Еще 21% согласны выделить от 30 000 до 60 000, а 40% — больше этих сумм. В среднем бюджет составит 90 000 рублей.
Напомним, выпускные вечера в школах Челябинска пройдут 27 июня. Эту дату рекомендовало Минпросвещения.