В Ростове отменят два маршрута, а схемы четырех будут изменены

В донской столице изменят четыре маршрута, а два будут отменены. Об этом сообщает профильный проект «Ростовский Городской Транспорт» со ссылкой на итоге заседания по обсуждению Стратегии транспортного развития города.
Так, на Западный жилой массив больше не будут ездить электробусы — маршрут № 88 сократят до Главного ЖД-Вокзала, продлив с восточной стороны до Центрального автовокзала. Предполагается, что пассажиры вместо этого будут ездить новыми автобусами-гармошками, которые до конца мая выйдут, в том числе, на маршрут № 16 «Центральный рынок — ВОС».
Недостаточный пассажиропоток стал причиной для отмены маршрута № 90А «ЖК Платовский — Главный Автовокзал», а высокое дублирование другими маршрутами — маршрута № 67А «Сельмаш — улица Красноармейская — микрорайон Левенцовский».
Вместо автобусов № 43 по улице Вавилова в ЖК «Суворовский» поедут автобусы маршрута № 81, который следует на Театральную площадь и к ЖК «Красный Аксай». Трамвайный маршрут № 4 будет ездить до площади Химиков вместо Сельмаша.
Проведенное по предложению «Ростовского Городского Транспорта» тестирование возможности эксплуатации автобусов-гармошек на маршруте № 4 «Центральный рынок — ГПЗ-10» закончилось успешно, и такая техника до конца мая выйдет на маршрут.
Ранее мы рассказали о презентации новых автобусов в донской столице.