«План заботы» о сибирской косуле создавали юные экологи в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В п. Большая Мурта прошла необычная квест-игра от «Сибагро». Ребята собирали настоящий «годовой план заботы» о сибирской косуле: ремонт кормушек, заготовка веников, обустройство солонцов, прокладка зимних троп. А ещё складывали пазлы, отвечали на вопросы и узнавали много нового о повадках этого грациозного зверя.
Косуля стала героиней не случайно. Красноярский свинокомплекс «Сибагро» уже больше 10 лет помогает Большемуртинскому заказнику сохранять популяцию оленьих. Так что квест был частью настоящей природоохранной работы.
Встреча прошла в рамках ежегодного конкурса юных экологов Красноярского края. В Большой Мурте собрались команды из семи сельских школ. Ребята проходили испытания на знание растений и животных, учились оказывать первую помощь и бороться с лесными пожарами.
Все участники получили полезные подарки, а победители — эксклюзивные футболки с изображением сибирской косули.
