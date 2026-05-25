«План заботы» о сибирской косуле создавали юные экологи в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В п. Большая Мурта прошла необычная квест-игра от «Сибагро». Ребята собирали настоящий «годовой план заботы» о сибирской косуле: ремонт кормушек, заготовка веников, обустройство солонцов, прокладка зимних троп. А ещё складывали пазлы, отвечали на вопросы и узнавали много нового о повадках этого грациозного зверя.