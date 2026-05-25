Специалисты демонтировали поврежденный участок трубы в Левобережном районе

Бригада продолжает работать над устранением аварии на водоводе в Левобережном районе, сообщает «РВК-Воронеж».
Ночью специалисты разработали котлован площадью более 105 квадратных метров и осушили его. Затем бригада демонтивала шесть метров поврежденного участка водовода.
«Работы потребовали дополнительного времени из‑за сложных условий: фрагмент трубы находился на большой глубине, а грунт оказался переувлажненным — это осложняло и замедляло земляные работы. Учитывая сложность доступа и необходимость аккуратно работать рядом с другими инженерными сетями, каждый этап приходилось выполнять с особой тщательностью», — пояснили в Росводоканале.
Теперь специалистам предстоит монтировать новый участок трубы. Адреса подвоза питьевой и технической воды можно найти здесь.