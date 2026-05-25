Сразу три вида российского пива запретили продавать в Беларуси

В Беларуси сразу три вида российского пива попали под запрет продажи. Продукцию включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В реестр внесены три наименования пивных напитков от российских производителей «Аляска», «Пивоварня Чибис» и «Барбелл Брювери». Из производимых ими пивных напитков под запрет попали: «Кухни мира: ростовские раки», «Хэл мэн: Фламенко Гозе» и «СБ Тропикал Слэшер».
Белорусские специалисты во время лабораторной проверки установили, что заводами при производстве использовался консервант сорбат калия, недопустимый к добавлению в пивную продукцию по техническим регламентам.
Ввоз этого пива и его обращение в стране запрещены, действие документов об их соответствии прекращено.