СФО занимает третье место в стране по производству яиц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сибирском федеральном округе произведено 1,488 млрд штук яиц за первый квартал года. Это третье место в России.
В 2022 году Сибирь поднялась на первое место, обойдя многолетнего лидера — Приволжский федеральный округ. В разные годы уровень самообеспечения в СФО колеблется от 126 до 131 процента, сообщает статистику Россельхозбанк.
Внутри округа лидерами являются:
— Кемеровская область — 0,31 млрд штук яиц.
— Алтайский край — 0,28 млрд штук.
— Иркутская область — 0,21 млрд штук.
