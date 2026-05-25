Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге «Клинику сердца» могут продать за 1 миллиард рублей

«Клинику сердца» в Екатеринбурге хочет купить бизнесменша из Москвы.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге «Клинику сердца» могут продать за 1 миллиард рублей. Как сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, приобрести медучреждение хочет бизнесменша из Москвы.

— Поговаривают, что невесть куда пропавший (в США) Ян Габинский продает свой кардиоцентр за 1 миллиард рублей. Покупателем выступает влиятельная столичная дама, владеющая сетью клиник по всей стране, — сообщили в telegram-канале.

Основателем частной клиники является Ян Габинский. В октябре 2025 года он покинул пост главного врача Уральского института кардиологии, на базе которого тогда располагалось медучреждение. В данный момент учредителем и директором клиники является Людмила Долниковская.

Напомним, что в марте 2026 года «Клиника сердца» покинула территорию Уральского института кардиологии. Учреждения заключили между собой соответствующее мировое соглашение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше