Татарстан стал лидером Поволжья по производству сыра

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по объему выпуска сырной продукции. Показатель республики достиг 10,3 тысячи тонн, прирост составил 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставлены пресс-службой Россельхозбанка.
Вторую строчку заняла Удмуртия (7,6 тысячи тонн), третью — Башкортостан (5,6 тысячи тонн). Чувашия показала значительный рост производства на 42,4%, выпустив 3,7 тысячи тонн.
Эксперты Центра отраслевой экспертизы изучили потребительский спрос в регионах Поволжья и выявили изменение предпочтений. Традиционные сорта (фета, бри и камамбер) постепенно теряют популярность. Вместо них растет интерес к отечественным сырам. По округу спрос увеличился на 21%. Особенно заметный рост зафиксирован в Удмуртии (+78%), Саратовской области (+36%) и Башкирии (+30%). В Пензенской области популярностью пользуется пармезан, в Чувашии и Мордовии — сыры с белой плесенью.
В Татарстане заметно вырос спрос на сорт «Костромской» — на 60% по сравнению с прошлым годом. При этом наблюдается снижение интереса к голландским сырам (в среднем на 17% по округу). Маасдам также теряет позиции. В Кировской области спрос на этот вид упал на 49%.