Крупнейшее почти за 10 лет обновление автопарка: в Ростове на маршруты выйдут 90 современных автобусов

23 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передал ключи от нового подвижного состава руководителю ростовского муниципального предприятия «Ростовпассажиртранс». На одном из таких автобусов губернатор совершил тестовую поездку, лично оценил комфорт и удобство транспорта, пообщался с водителями.
Всего на предстоящей неделе на городские маршруты выйдут 90 машин, среди которых 20 так называемых «гармошек» — город приобрел их впервые за 30 лет.
Все автобусы — низкопольные, комфортные, соответствуют требованиям доступной среды, оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, электронным табло, автоинформатором. Техника получила единую брендированную оклейку, привязанную к донской столице.
Как отметил Юрий Слюсарь, серьезное обновление автопарка — результат совместной работы с главой города Александром Скрябиным. Ранее губернатор поручил ускорить обновление парка общественного транспорта.
По поручению Юрия Слюсаря город проанализировал маршрутную сеть: новый подвижной состав направят на самые загруженные и протяжённые маршруты мегаполиса.
«Тема транспорта — одна из самых частых в обращениях жителей. Люди справедливо требуют и хотят, чтобы летом исправно работали кондиционеры, зимой — печки, чтобы автобусы выглядели и снаружи, и изнутри достойно. Это базовые вещи, и они должны выполняться. Работа по обновлению подвижного состава будет продолжена», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Современный транспорт требует современной инфраструктуры. Вслед за обновлением автопарка глава региона поставил задачу навести порядок и на остановках. Сейчас в донской столице из более чем 1200 остановок пятая часть не соответствует нормативу.
Юрий Слюсарь осмотрел новый инновационный остановочный комплекс на проспекте Театральном. Он оснащен камерами видеонаблюдения, электронным табло с расписанием движения и списком маршрутов, USB-розетками, кнопкой вызова экстренных служб, модулем бесплатного доступа к Wi-Fi.
В прошлом году в донской столице установили 50 «умных» остановочных комплексов, в этом — планируется ещё 200 (100 «умных» и 100 обычных, типовых).
Работа по модернизации всей остановочной сети Ростова-на-Дону будет продолжена. Планируется, что до 2029 года в городе появится 450 современных остановок с информационным табло.