Нижегородские аграрии нарастили объемы производства мяса, молока и яиц, сообщает пресс-служба Нижегородстата.
В январе-апреле текущего года сельскохозяйственные организации увеличили выращивание скота и птицы на убой. Объем составил 72 тысячи тонн в живом весе, это на 16% больше, чем в прошлом году.
Надои молока выросли на 2%, за четыре месяца было произведено 207 тысяч тонн. Средний надой молока от одной коровы составил 2910 килограмм, что на 65 килограмм больше, чем в январе-апреле 2025 года.
За тот же период на птицефабриках области получено 421 млн штук яиц, что больше предыдущего года на 10%.