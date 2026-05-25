Курс тенге оказался устойчивее ожиданий

По итогам торгов на KASE доллар США остановился на отметке 471,06 тенге
На фоне тревожного внешнего фона тенге сохраняет устойчивость, несмотря на заметное снижение стоимости нефти за последние дни.
Нефть резко упала
Главным событием для мировых рынков стало значительное снижение стоимости нефти Brent. Баррель опустился до 94,58 доллара, потеряв около 5 процентов стоимости после закрытия предыдущей сессии.
Причина — новости вокруг Ирана и США. По данным утренних сообщений, стороны смогли приблизиться к соглашению, а Иран готов открыть Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов поставок нефти в мире. Через него проходит огромная часть мирового нефтяного экспорта.
Почему это важно для Казахстана
Последние недели цены на нефть росли не только из-за спроса, но и из-за страха рынка. Трейдеры закладывали в стоимость барреля «премию за риск» — дополнительные доллары на фоне угрозы перебоев поставок. Теперь часть этих опасений начала исчезать. Для Казахстана это чувствительно, так как тенге традиционно зависит от нефтяных доходов страны. Обычно падение нефти автоматически усиливает давление на национальную валюту. Но сейчас рынок реагирует спокойнее, чем ожидалось.
Почему тенге пока держится
Эксперты объясняют устойчивость тенге несколькими факторами:
Часть негатива рынок уже учел. Валютный рынок пережил серьезную волатильность, поэтому часть рисков уже была заложена в курс.
Нет резкого спроса на доллар. Инвесторы и бизнес пока не переходят массово в американскую валюту.
Сохраняется осторожность. Участники рынка ждут дальнейших новостей по нефти и Ближнему Востоку, не делая резких движений.
Но риски остаются
Несмотря на относительное спокойствие, ситуация может быстро измениться. Даже если договоренности между США и Ираном будут реализованы, полное восстановление поставок нефти займет время. Кроме того, если Brent продолжит снижаться, давление на тенге может усилиться уже в ближайшие дни.
Какие курсы ждут в понедельник
Аналитики ожидают следующие диапазоны:
Доллар США — 465−475 тенге.
Евро — 540−550 тенге.
Российский рубль — 6,50−6,70 тенге.
Китайский юань — 69−70 тенге.
Что дальше
Сейчас валютный рынок Казахстана фактически живет в режиме ожидания. Главные факторы для тенге на ближайшие дни — это ситуация вокруг Ирана, динамика цен на нефть и настроение глобальных инвесторов. Если нефть стабилизируется, тенге может сохранить текущие позиции. Но при новом падении Brent рынок снова уйдет в нервозность.