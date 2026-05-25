Насколько подорожает электричество в Астане в 2026 году

Председатель правления АО «Астана-РЭК» Руслан Абжанов 25 мая 2026 года на слушаниях в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Миннацэкономики анонсировал повышение тарифов на электроэнергию, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, повышение составит более 12%.

АО «Астана-РЭК» подана заявка на увеличение предельной цены на электрическую энергию с 31,18 до 35,07 тенге/кВтч, что составляет 12,5%, — сказал Абжанов.

Он объяснил, что необходимость корректировки тарифа обусловлена:

  • ростом стоимости покупки и транспортировки электроэнергии;

  • увеличением стоимости услуг KEGOC;

  • ростом затрат на рынке мощности;

  • увеличением расходов балансирующего рынка;

  • необходимостью возмещения убытков, сформировавшихся вследствие применения дифференцированных тарифов и действия моратория на рост тарифов.

Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов прокомментировал возможное повышение тарифов на электроэнергию в Астане.