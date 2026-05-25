Насколько подорожает электричество в Астане в 2026 году

По его словам, повышение составит более 12%.
АО «Астана-РЭК» подана заявка на увеличение предельной цены на электрическую энергию с 31,18 до 35,07 тенге/кВтч, что составляет 12,5%, — сказал Абжанов.
Он объяснил, что необходимость корректировки тарифа обусловлена:
ростом стоимости покупки и транспортировки электроэнергии;
увеличением стоимости услуг KEGOC;
ростом затрат на рынке мощности;
увеличением расходов балансирующего рынка;
необходимостью возмещения убытков, сформировавшихся вследствие применения дифференцированных тарифов и действия моратория на рост тарифов.
