Дома просят капремонта: как собственникам эффективно зайти в программу обновления жилья

Капитальный ремонт многоквартирных домов — одна из ключевых сфер жилищной политики региона, напрямую влияющая на качество жизни жителей. О том, как формируется программа капитального ремонта, какие объекты становятся приоритетными и насколько активно в этом процессе участвуют собственники жилья, в беседе с руководителем ИА AmurMedia Александрой Красиловой рассказал директор НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» Алексей Шишкин.
— Какова основная миссия фонда и какие функции он выполняет в системе капитального ремонта?
— Фонд был создан в 2013 году. Его ключевая задача — организация и сопровождение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах. По сути, мы выполняем функции технического заказчика: формируем региональную программу, разрабатываем сметную и проектную документацию, контролируем ход выполнения работ на всех этапах, взаимодействуем с подрядными организациями и обеспечиваем соблюдение качества и сроков. Особое внимание уделяется соответствию выполняемых работ действующим строительным нормам и правилам (СНиП) и государственным стандартам (ГОСТ). Важной частью деятельности фонда также является аккумулирование и управление взносами на капремонт.
— Одним из наиболее масштабных направлений остаётся модернизация лифтового оборудования. Какие результаты достигнуты и что предстоит сделать?
— Замена лифтового оборудования сегодня является одним из приоритетных направлений работы фонда. Это связано с тем, что решением Совета Евразийской экономической комиссии лифты, отработавшие установленный срок службы, должны быть приведены в соответствие с регламентом Таможенного союза до 15 февраля 2030 года. В противном случае их эксплуатация в многоквартирных домах будет запрещена. На сегодняшний день в Хабаровском крае учтено 5 225 лифтов. Из них уже модернизировано 2 655 лифтов в 861 многоквартирном доме. Таким образом, остаётся 414 лифтов в 134 домах, подлежащих замене или ремонту. Из этого числа 340 лифтов расположены в 110 многоквартирных домах, находящихся на общем счёте регионального оператора, и 74 лифта — в 24 домах со специальными счетами. В текущем году планируется обновить не менее 126 лифтов.
— Как вообще принимается решение о включении дома в программу капитального ремонта?
— На основании протокола общего собрания собственников. В соответствии со статьёй 189 Жилищного кодекса РФ, собственники вправе в любое время принять решение о проведении капитального ремонта. Такие протоколы размещены на нашем официальном сайте в разделе «Собственникам». При этом важно понимать, что сам факт направления протокола не означает автоматического включения дома в программу. Решение принимается с учётом установленных сроков, а также уровня собираемости взносов.
— От чего зависит очередность включения домов в программу и кто может инициировать капитальный ремонт, если собственники не проявляют активность?
— Очерёдность строго регламентирована и определяется датой поступления надлежащим образом оформленного протокола общего собрания собственников. Все дома рассматриваются в едином порядке, без исключений, независимо от их технического состояния. При этом важно отметить, что аварийное жильё в рамках деятельности фонда не рассматривается. В случаях, когда собственники не проявляют инициативу, процесс может быть инициирован органами местного самоуправления, которые в установленном порядке вправе выступать инициаторами проведения капитального ремонта.
Важным условием является принятие решения не менее чем двумя третями голосов от общего числа собственников помещений в доме. Дата протокола является основанием для включения в программу и формирования очередности. При этом стоит отметить, что в связи с высокой активностью собственников очередь уже сформирована на несколько лет вперёд. Хабаровский край в этом отношении показывает один из самых высоких уровней вовлечённости жителей среди регионов России — показатель собираемости взносов достигает 96−97%, что является очень высоким уровнем.
— За счёт каких источников финансируется капитальный ремонт?
— Основным источником финансирования являются ежемесячные взносы собственников помещений на капитальный ремонт. В соответствии со статьёй 169 Жилищного кодекса РФ, обязанность по их уплате возникает с момента возникновения права собственности на помещение. Следует отметить, что задолженность по взносам закрепляется за помещением, а не за конкретным собственником. Таким образом, при переходе права собственности долги автоматически переходят новому владельцу.
— Какие механизмы накопления средств доступны собственникам?
— Фонд капитального ремонта формируется за счёт взносов собственников и предусматривает два основных способа накопления средств. Первый — это счёт регионального оператора, так называемый «общий котёл». В этом случае средства аккумулируются централизованно, а организацией и проведением капитального ремонта занимается региональный оператор. Фонд выполняет функции технического заказчика: готовит проектную и сметную документацию, привлекает подрядные организации, контролирует качество и сроки выполнения работ, а также принимает выполненные объекты. При этом региональный оператор несёт ответственность за результат и обеспечивает гарантийное сопровождение работ. Второй способ — специальный счёт многоквартирного дома. В этом случае средства аккумулируются отдельно по конкретному дому. Собственники самостоятельно принимают решения о проведении работ, выборе подрядной организации и видах ремонта, а также контролируют реализацию всех этапов.
Александра Красилова. Фото: Евдокия Сорокина, ИА AmurMedia.
Алексей Шишкин. Фото: Евдокия Сорокина, ИА AmurMedia.
— А какой способ накопления чаще выбирают жители?
— Чаще всего выбирают общий счёт. У специального счёта есть преимущество — возможность проводить ремонт в любой момент при наличии средств. Однако он требует высокой финансовой дисциплины и достаточной собираемости внутри дома. Общий счёт более универсален: позволяет использовать механизм заимствования и проводить ремонты даже при недостатке накоплений у конкретного дома.
— Какие сроки установлены для оплаты взносов на капитальный ремонт?
— С 1 марта 2026 года установлен единый срок оплаты взносов на капитальный ремонт — до 15 числа месяца, следующего за расчётным. Оплата возможна без комиссии через отделения Почты России и другие установленные платёжные сервисы.
— Как в целом можно охарактеризовать ситуацию в сфере капитального ремонта в регионе и как Хабаровский край выглядит на фоне других субъектов Дальнего Востока?
— В частности, по данным системы мониторинга реализации программ капитального ремонта, регион входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации. По итогам одного из отчетных периодов Хабаровский край находится на втором место в стране, уступая только городу Москве. В рамках Дальневосточного федерального округа регион занимает лидирующие позиции по выполнению плановых показателей.