Дома просят капремонта: как собственникам эффективно зайти в программу обновления жилья

— Замена лифтового оборудования сегодня является одним из приоритетных направлений работы фонда. Это связано с тем, что решением Совета Евразийской экономической комиссии лифты, отработавшие установленный срок службы, должны быть приведены в соответствие с регламентом Таможенного союза до 15 февраля 2030 года. В противном случае их эксплуатация в многоквартирных домах будет запрещена. На сегодняшний день в Хабаровском крае учтено 5 225 лифтов. Из них уже модернизировано 2 655 лифтов в 861 многоквартирном доме. Таким образом, остаётся 414 лифтов в 134 домах, подлежащих замене или ремонту. Из этого числа 340 лифтов расположены в 110 многоквартирных домах, находящихся на общем счёте регионального оператора, и 74 лифта — в 24 домах со специальными счетами. В текущем году планируется обновить не менее 126 лифтов.