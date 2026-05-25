Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

При этом 21 мая суд Международного финансового центра «Астана» решил признать и привести в исполнение решение арбитража ICC, которым с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» было взыскано $1,4 млрд, следует из документа на сайте инстанции. Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» касается пятилетнего соглашения от 2019 года. Оно предполагало транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. В мае 2022 года «Нафтогаз» заявил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора.