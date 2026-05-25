НМТП включили в программу приватизации до 2028 года

Правительство России включило госпакет акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2026−2028 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале опубликования правовых актов.

Вскоре после публикации акции компании выросли на 2,67% — до 8,6 ₽ за бумагу, свидетельствуют данные площадки TradingView.

НМТП — крупнейший в России портовый оператор по объему грузооборота. Большей частью его акций (62%) владеет ПАО «Транснефть», в госсобственности находится 20% акций. В 2020 году госпакет акций компании исключили из плана приватизации до 2022-го.

