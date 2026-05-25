Квартира с мусоропроводом внутри прихожей продается в центре Минска

В Минске на продажу выставили квартиру с мусоропроводом внутри прихожей, сообщает площадка недвижимости realt.by.
Так, в продаже в Минске появилась интересная двухкомнатная квартира, располагающаяся на улице Янки Купалы, 17. Вся площадь квартиры — 63 квадратных метра, жилая площадь — 35, а размер кухни — 8 «квадратов».
Двухкомнатная квартира располагается на пятом этаже семиэтажного дома и имеет в прихожей действующий мусоропровод, который скрыт за пластиковым люком с ручкой, похожим на стеклопакет.
За такую двухкомнатную квартиру в Минске хотят 199 тысяч долларов. Фото: площадка недвижимости realt.by.
Из других особенностей квартиры — высота потолков три метра, классический паркет на полу.
Стоимость квартиры — более 543 тысяч белорусских рублей или около 199 тысяч долларов в эквиваленте.
