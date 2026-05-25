Долги жителей Казани за тепло превысили 1 млрд рублей

В Татарстане по состоянию на 1 мая задолженность жителей многоквартирных домов Казани перед управляющими компаниями за тепловую энергию составила 1,06 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета ЖКХ города Ильсур Хисматуллин.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Из этой суммы задолженность по «Казэнерго» составила 353 млн руб., по «Татэнерго» — 710 млн руб.

Задолженность жилищных компаний перед ресурсоснабжающими организациями составила 25 млн руб., в том числе 21 млн руб. — перед «Казэнерго» и 4 млн руб. — перед «Татэнерго».

По словам господина Хисматуллина, в настоящее время рассматриваются судебные иски управляющих компаний к жителям на сумму 274 млн руб. Исполнительные производства открыты на 334 млн руб.

Из общей суммы задолженности уже взыскано 99 млн руб., еще 96 млн руб. погашено добровольно либо реструктурировано.

В этом году в Казани отопительный период длился 220 дней, он начался 29 сентября и закончился 7 мая.