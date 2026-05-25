МинЖКХ сказало белорусам про оплату коммунальных услуг в рассрочку

В Беларуси есть возможность оплачивать коммунальные услуги в рассрочку, сообщает телеграм-канал Министерства ЖКХ.
Так, в МинЖКХ сказали, что белорусское законодательство не предусматривает рассрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, действующий порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг уже предоставляет отсрочку. Оплачивать ЖКУ белорусам нужно не позднее 25-го числа месяца, который следует за месяцем оказания услуг, то есть у белорусов есть почти месяц, чтобы собрать деньги на коммуналку.
Но еще для определенных категорий граждан предусмотрены льготы и безналичные жилищные субсидии. Например, при расходах на коммуналку, превышающих установленную долю среднемесячного совокупного дохода, субсидии составляют: 20% — для жителей городов и поселков городского типа и 15% — для жителей сельской местности. Размер платы рассчитывается с учетом норм потребления.
Чтобы получить субсидии нужно обратиться в организацию, начисляющую плату за жилищно-коммунальные услуги. Чаще всего эту функцию выполняет расчетно-справочный центр. Именно в ЕРСЦ помогут оформить документы и произведут перерасчет.
Тем временем квартира с мусоропроводом внутри прихожей продается в центре Минска.
А еще мы писали, что власти раскритиковали работу организации, обслуживающей ЖК «Минск-Мир».