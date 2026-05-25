Повысить тариф на электроэнергию на 12% предлагают в Астане

Глава «Астана-РЭК» Руслан Абжанов на слушаниях в КРЕМ разъяснил необходимость повышения тарифов на электричество в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Председатель правления АО «Астана-РЭК» Руслан Абжанов на слушаниях в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) разъяснил необходимость повышения тарифов на электричество в Астане.

«АО “Астана-РЭК” подана заявка на увеличение предельной цены на электрическую энергию с 31,18 до 35,07 тенге/кВтч (+12,5%)», — сказал Руслан Абжанов.

По его словам, необходимость корректировки тарифа обусловлена:

  • Ростом стоимости покупки и транспортировки электроэнергии.

  • Увеличением стоимости услуг KEGOC.

  • Ростом затрат на рынке мощности.

  • Увеличением расходов балансирующего рынка.

  • Необходимостью возмещения убытков, сформировавшихся вследствие применения дифференцированных тарифов и действия моратория на рост тарифов.

«Дополнительным фактором стало увеличение объемов потребления электроэнергии в столице. Плановый объем закупа электрической энергии на 2026−2027 годы составляет 4 575 493 тыс. кВтч, что превышает ранее утвержденный объём 4 077 052 тыс. кВтч на 498 442 тыс. кВтч или на 12,2%. Рост объемов реализации электрической энергии связан с устойчивым увеличением потребления в городе, обусловленным активным строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов. В 2025 году в Астане было введено 4,8 млн квадратных метров жилья, что подтверждает статус столицы как активно развивающегося градостроительного центра», — пояснил Руслан Абжанов.