Повысить тариф на электроэнергию на 12% предлагают в Астане

«Дополнительным фактором стало увеличение объемов потребления электроэнергии в столице. Плановый объем закупа электрической энергии на 2026−2027 годы составляет 4 575 493 тыс. кВтч, что превышает ранее утвержденный объём 4 077 052 тыс. кВтч на 498 442 тыс. кВтч или на 12,2%. Рост объемов реализации электрической энергии связан с устойчивым увеличением потребления в городе, обусловленным активным строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов. В 2025 году в Астане было введено 4,8 млн квадратных метров жилья, что подтверждает статус столицы как активно развивающегося градостроительного центра», — пояснил Руслан Абжанов.