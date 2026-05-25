Сколько денег работодатели задолжали казахстанцам

Некоторые казахстанцы могут столкнуться с задержками зарплаты со стороны работодателя. Например, за 4 месяца 2026 года инспекторы Министерства труда и социальной защиты населения РК выявили 153 предприятия, задолжавшие более 1,2 тыс. работникам зарплату на сумму свыше 719 млн тенге. Во время проверок также обнаружено более 2,7 тыс. нарушений трудовых прав. Руководителям, допустившим задолженность и другие нарушения, выписано 1 630 предписаний и наложено штрафов на сумму более 187,4 млн тенге. На текущий момент 859 работников получили свои выплаты на сумму 535,8 млн тенге.