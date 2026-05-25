Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц

Сельхозорганизации региона с начала 2026 года продемонстрировали заметный рост показателей, особенно в птицеводстве и животноводстве.

В Нижегородской области по итогам января — апреля 2026 года зафиксирован рост объемов производства основных видов животноводческой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.

Наибольшую динамику продемонстрировал сектор производства мяса. За первые четыре месяца текущего года крупные и средние аграрные предприятия региона вырастили на убой 72 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, что сразу на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, на местных птицефабриках за этот же срок было получено 421 миллион штук яиц — рост по сравнению с прошлым годом составил 10%. Положительную динамику сохраняет и молочная отрасль: валовые надои молока в хозяйствах увеличились на 2%, достигнув отметки в 207 тысяч тонн. При этом выросла и продуктивность стада — средний надой от одной коровы составил 2 910 килограммов, что на 65 килограммов больше прошлогоднего результата.

Ранее сообщалось, что на 4,7% вырос оборот розничной торговли в Нижегородской области.