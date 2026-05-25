Нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц

В Нижегородской области по итогам января — апреля 2026 года зафиксирован рост объемов производства основных видов животноводческой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.
Наибольшую динамику продемонстрировал сектор производства мяса. За первые четыре месяца текущего года крупные и средние аграрные предприятия региона вырастили на убой 72 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, что сразу на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, на местных птицефабриках за этот же срок было получено 421 миллион штук яиц — рост по сравнению с прошлым годом составил 10%. Положительную динамику сохраняет и молочная отрасль: валовые надои молока в хозяйствах увеличились на 2%, достигнув отметки в 207 тысяч тонн. При этом выросла и продуктивность стада — средний надой от одной коровы составил 2 910 килограммов, что на 65 килограммов больше прошлогоднего результата.
