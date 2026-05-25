Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятия смогут внедрять современные приложения

Для частных сетей LTE/5G расширяют выбор решений.

Источник: Комсомольская правда

Мегафон и российский разработчик телеком-решений «Искра Технологии» договорились о сотрудничестве в области развития частных сетей стандартов LTE и 5G. Партнерство позволит оператору увеличить выбор технологических решений для корпоративных заказчиков.

«Искра Технологии» станет поставщиком ядра сети — одного из ключевых элементов инфраструктуры, обеспечивающего управление трафиком, аутентификацию пользователей и интеграцию с внешними сервисами. После успешного прохождения испытаний решения могут быть включены в портфель услуг МегаФона для бизнеса.

Совместная работа позволит адаптировать архитектуру частных сетей под потребности конкретных предприятий — от локальных производственных объектов до распределённых инфраструктур с высоким уровнем нагрузки.

— Мы последовательно расширяем набор технологических решений для частных сетей, чтобы иметь возможность подбирать оптимальные конфигурации под задачи клиентов. Программное обеспечение «Искра Технологии» проходит тестирование по ряду параметров, включая производительность, надёжность, совместимость и информационную безопасность. После успешного завершения испытаний в нашей лаборатории мы сможем внедрять его в инфраструктуру корпоративных заказчиков, — отметил директор по продуктам корпоративного бизнеса МегаФона Андрей Кузнецов.

— Private LTE позволяет предприятиям внедрять современные приложения: удаленное управление видеосистемами и оборудованием, датчиками, сервисы диспетчеризации и другие цифровые опции, — добавил генеральный директор АО «Искра Технологии» Владислав Давыдов.