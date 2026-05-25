Около 600 тонн санкционных мандаринов задержали в порту Новороссийска

В порту Новороссийска пресекли ввоз почти 600 тонн санкционных мандаринов. Как сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 19 по 21 мая специалисты проверили 27 партий цитрусовых общим весом 597,6 тонны.
Во время фитосанитарного контроля выяснилось, что в документах страной происхождения указана Турция, однако на маркировке продукции значился Кипр.
Ввоз такой продукции в Россию запрещен. Мандарины изъяли, груз подлежит уничтожению.
Ранее, 11 мая, в Новороссийске уже выявляли похожую схему — тогда под видом турецких пытались ввезти более 244 тонн кипрских мандаринов.