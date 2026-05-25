Посевная кампания в Башкирии завершится раньше срока.

На 10 дней раньше срока планируют завершить посевную кампанию на территории Башкирии в 2026 году. Об этом на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
По его данным, сейчас уже засеяно более 1,7 млн га яровых культур, что соответствует 86% от ожидаемых объемов.
«Завершили яровой сев в Стерлитамакском, Кармаскалинском, Ермекеевском и Бурзянском районах, на финальной стадии работы в Аургазинском, Илишевском, Бураевском, Чишминском, Буздякском и Калтасинском, а в 13-ть районов закончат посевную через 1−2 дня», — прокомментировал Фазрахманов.
Напомним, аграрии Башкирии закупили сельхозтехнику на более чем 4 млрд рублей.