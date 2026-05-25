Как проверить блокировку счета и разблокировать его онлайн: сервисы ФНС

Если налоговый орган приостановил операции по счету, разобраться в причинах и снять блокировку можно дистанционно — с помощью цифровых сервисов ФНС России. Сервисы позволяют проверить наличие действующего приостановления, узнать причину задолженности и оперативно её урегулировать.
Шаг 1. Проверить факт блокировки.
Для этого подойдёт сервис «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов». Нужно ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка. Сервис обработает запрос за несколько секунд.
Шаг 2. Понять причину.
Уточнить, почему заблокирован счёт, и получить разъяснения поможет сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Он доступен онлайн всем категориям налогоплательщиков. Чтобы войти в сервис, потребуется авторизация через портал «Госуслуги». Затем нужно:
выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, ИП и т.д.);
указать ИНН и наименование компании (для юрлиц);
сформировать обращение по шаблону;
оставить контактный номер телефона и отправить запрос.
Шаг 3. Получить ответ и разблокировать счёт.
Обращение рассмотрят в течение 24 часов (без учёта выходных и праздников). На указанный номер телефона придёт информация о статусе приостановления и способах решения проблемы. Главное условие для разблокировки — устранение причины блокировки (например, погашение задолженности).
Пошаговая инструкция по работе с сервисом есть на сайте ФНС России.
Дополнительные способы.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут также направить обращение об отмене приостановления через «Личный кабинет ИП» или «Личный кабинет юридического лица». К обращению нужно приложить документы, подтверждающие погашение долга.
— Самый надёжный способ избежать блокировки — вовремя сдавать налоговую отчётность и уплачивать налоги, не допуская задолженности, — напоминают в Управлении ФНС России по Волгоградской области.