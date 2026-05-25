Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат по настольной игре «Город финансов» состоялся в Дивногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске на базе школы № 5 прошёл Чемпионат для дошкольников по настольной игре «Город финансов».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске на базе школы № 5 прошёл Чемпионат для дошкольников по настольной игре «Город финансов».

Организатором Чемпионата выступил Региональный центр финансовой грамотности.

18 мая состоялся отборочный этап — в нём приняли участие 30 воспитанников из ДОУ № 7, № 10, № 12, № 13, № 18 г. Дивногорска. От каждого детского сада в следующий этап Чемпионата вышло по два участника.

20 мая прошли полуфинальные игры и финал, в которых приняли участие 10 ребят.

В упорной борьбе в финал вышли четыре участника: Морозов Дмитрий (ДОУ № 7), Ветров Михаил (ДОУ № 12), Березина Виктория (ДОУ № 13), Петров Иван (ДОУ № 13). Победителями игры стали Березина Виктория (ДОУ № 13) и Морозов Дмитрий (ДОУ № 7), сообщили в Центре.

Награждение провела главный специалист отдела образования г. Дивногорска Александра Шемель.