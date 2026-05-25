Чемпионат по настольной игре «Город финансов» состоялся в Дивногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске на базе школы № 5 прошёл Чемпионат для дошкольников по настольной игре «Город финансов».
Организатором Чемпионата выступил Региональный центр финансовой грамотности.
18 мая состоялся отборочный этап — в нём приняли участие 30 воспитанников из ДОУ № 7, № 10, № 12, № 13, № 18 г. Дивногорска. От каждого детского сада в следующий этап Чемпионата вышло по два участника.
20 мая прошли полуфинальные игры и финал, в которых приняли участие 10 ребят.
В упорной борьбе в финал вышли четыре участника: Морозов Дмитрий (ДОУ № 7), Ветров Михаил (ДОУ № 12), Березина Виктория (ДОУ № 13), Петров Иван (ДОУ № 13). Победителями игры стали Березина Виктория (ДОУ № 13) и Морозов Дмитрий (ДОУ № 7), сообщили в Центре.
Награждение провела главный специалист отдела образования г. Дивногорска Александра Шемель.