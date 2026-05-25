Как снять блокировку счета с помощью сервисов ФНС — пошаговая инструкция

Если банковский счет заблокирован, главное — не паниковать. Решить проблему можно онлайн через сервисы Федеральной налоговой службы. Они позволят узнать причину блокировки, проверить наличие действующих ограничений и быстро направить запрос на разблокировку, сообщают в волгоградском управлении ФНС. Нужно только предпринять ряд шагов.
Шаг первый — проверить статус счета.
Для этого нужно воспользоваться сервисом «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов»: ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка и отправить запрос. Ответ поступит в течение нескольких секунд.
Шаг второй — уточнить причину блокировки.
Сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС» предоставит подробные разъяснения. Доступ открыт всем налогоплательщикам. Для входа потребуется учетная запись на портале Госуслуг. После выбора типа налогоплательщика необходимо указать ИНН и наименование организации, затем сформировать обращение, описав проблему, и добавить контактный номер телефона.
Шаг третий — получить ответ.
Обращение рассмотрят в течение 24 часов, если это не выходной или праздничный день. На указанный телефон поступит информация о статусе приостановления операций и рекомендации по дальнейшим действиям.
Наглядная пошаговая инструкция по пользованию сервисом размещена на сайте ФНС.
Для решения вопросов с блокировкой счетов юрлица и ИП могут воспользоваться сервисами «Личный кабинет ИП» и «Личный кабинет юрлица», направив обращение об отмене приостановления операций по счетам с приложением подтверждающих документов о погашении задолженности.
