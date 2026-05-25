Очередные проверки теплосетей пройдут в Нижегородском и Советском районах

Плановые гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Советском и Нижегородском районах. Они запланированы на 26 — 29 мая на улицах Белинского, Бориса Панина, Генкиной, Невзоровых, Полтавской, Республиканской и ряда других, сообщает АО «ОКО».
Такие проверки проходят ежегодно: они позволяют выявить повреждениях на трубах, чтобы отремонтировать их до начала отопительного сезона. Во время испытаний сетевую воду охлаждают до 40 градусов и подают в сеть под повышенным давлением — так раскрываются дефекты.
Нижегородцев в этот период просят быть внимательными и осторожными вблизи наружных тепловых сетей и не парковать машины рядом с люками. Если же заметили утечку — сообщайте об этом по номеру 277 — 22−22 (круглосуточная горячая линия АО «ОКО») или позвоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу города — 005.
