Очередные проверки теплосетей пройдут в Нижегородском и Советском районах

Нижегородцев в этот период просят быть внимательными и осторожными вблизи наружных тепловых сетей и не парковать машины рядом с люками. Если же заметили утечку — сообщайте об этом по номеру 277 — 22−22 (круглосуточная горячая линия АО «ОКО») или позвоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу города — 005.