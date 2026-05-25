Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что происходит со средней зарплатой в Беларуси и какой разрыв Минска и областей

Белстат обнародовал среднюю зарплату в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Что происходит со средней зарплатой в Беларуси и какой разрыв Минска и областей. Подробности приводит Национальный статистический комитет.

Номинальная начисленная средняя заработная плата в апреле 2026 года составила 2952,9 рубля. Наиболее высокой она оказалась в Минске — 3889,4 рубля. Следом идет Минская область, где средняя зарплата составила 2990 рубля. На третьем месте оказалась Гродненская область — 2650,4 рубля.

В Брестской области в апреле номинальная начисленная средняя зарплата составила 2610,2 рубля, в Могилевской области — 2472,5 рубля. Что касается Витебской области, то там средняя зарплата была 2519,2, а в Гомельской — 2600,2 рубля.

Тем временем МинЖКХ сказало белорусам про оплату коммунальных услуг в рассрочку.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в мае 2026 года: менеджерам — до 21 тысячи, инженерам-программистам — до 17500, а машинисту-крановщику — ровно 10 тысяч.

Ранее мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.