Технологический лекторий впервые провели для студентов Института цветных металлов СФУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Институте цветных металлов Сибирского федерального университета в Красноярске впервые прошел Технологический лекторий «Норникеля».

Источник: НИА Красноярск

Формат предполагает профессиональное погружение в вопросы отрасли для учащихся 1−2 курсов. В Красноярске Технолекторий посвятили теме технологий и инноваций. Руководители рассказали про ключевые проекты компании и отдельно акцентировали внимание студентов на том, что надо изучать уже сегодня, чтобы быть востребованным профессионалом завтра.

«Сейчас востребованы T-shape специалисты, которые хорошо разбираются не только в своей профильной сфере, но и понимают требования в области экологии, технологий, способны учиться новому и решать самые амбициозные задачи. В этой связи, пока ребята только начинают погружаться в профессию, у нас есть возможность их направить, помочь определиться с выбором. Мы старались дать адекватное представление о производстве сегодня, о технологиях, об используемом оборудовании. Такие встречи закладывают фундамент кадрового потенциала, и это взаимовыгодное сотрудничество: компании — кадры, студентам — возможность работать в таком гиганте, как “Норникель”, — рассказала начальник управления по работе с молодежью компании Анастасия Степанова.

На Технологический лекторий зарегистрировались более 60 студентов направлений «Металлургия» и «Горное дело». Перед будущими специалистами выступили ведущие эксперты «Норникеля». Директор научно-технического центра Кольской ГМК Дмитрий Савоськин рассказал об истории освоения Арктики, о применении добываемых металлов и о научных проектах компании. Начальник управления экологического аудита Антон Фадеев поделился информацией об экологической обстановке в городах присутствия и о «Серной программе» — крупнейшем экологическом проекте в России. Главный менеджер департамента по инновациям и цифровым технологиям Александра Танасова рассказала о цифровизации производства, искусственном интеллекте и робототехнических комплексах. Руководитель направления по обеспечению взаимодействия с профильными органами власти Евгения Алькова осветила экологическую стратегию компании, а Анастасия Степанова представила карьерные программы для студентов.

«Сегодняшние реалии с наличием на рынке квалифицированных инженеров заставляют компанию смотреть не только на готовых выпускников вузов, но и на подрастающее поколение. Подготовка “для себя” студентов начиная с первых курсов — одно из решений для минимизации будущих кадровых рисков. Первые курсы — это как раз те студенты, у которых еще не до конца сформирована позиция по дальнейшей карьере. И мы дали представление о нашей компании ребятам. А кому-то даже помогли принять решение о работе в “Норникеле”, — рассказал Дмитрий Савоськин.

Лекторий не был скучным «лекционным марафоном». Каждый день теория сопровождалась практическими заданиями. Особый интерес у студентов вызвала кейс-игра от экологов — формат, где теория мгновенно превращается в реальную задачу. В финальный день прошел командный суперквиз. Победители получили набор подарков от компании, а все участники лектория — фирменные сувениры и книги по инженерному мышлению.

В завершение сразу несколько студентов подписали целевые договоры. Этим летом они пройдут практику на предприятиях компании. Возможно, это будущие руководители проектов, главные инженеры и авторы технологических прорывов.

