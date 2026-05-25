Жители Красноярска в среднем готовы потратить на выпускной ребенка 32 000 рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 из 10 жителей Красноярска, у которых есть дети-выпускники, планируют покупать своему ребенку праздничную одежду на выпускной. 50% родителей покупку будут совершать в магазинах и 17% на офлайн-площадках.
В целом из специалистов чаще всего собираются привлекать парикмахера (50%), мастера ногтевого сервиса (27%) и мастера по работе с ресницами (22%). Еще 22% планируют воспользоваться услугами визажиста, а 12% — бровиста.
В общей сложности на создание образа на выпускной опрошенные готовы потратить 20 000 рублей. В 5 000 рублей надеются уложиться 50%, сумму от 5 000 до 15 000 рублей закладывают 17%. Еще 17% готовы потратить от 15 000 до 30 000 рублей, и столько же — еще больше, сообщает итоги пороса сервис Авито Товары.