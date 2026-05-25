Резиденты нижегородской ОЭЗ «Кулибин» направили более 31 млрд рублей на создание новых производств

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» вложили 31,47 млрд рублей в создание своих производств с начала функционирования площадки и организовали свыше 1100 рабочих мест. ОЭЗ была создана в мае 2020 года в Дзержинске.
«В условиях жесткой денежно-кредитной политики льготные условия ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ и готовая инфраструктура привлекают крупных инвесторов как из Нижегородской области, так и из других регионов и стран. Для региона это означает появление новых производств и создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. Сейчас резидентами ОЭЗ “Кулибин” являются 58 компаний. Из них более половины ведут свою деятельность в области химии», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Среди специализации проектов — машиностроение и металлургия, производство товаров народного потребления (картон, гофробумага, тары для яиц, бытовая химия и прочее), строительных материалов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 55 резидентов расположены на площадке в Дзержинске, три — в городе Бор. Общий заявленный объем инвестиций по их проектам составляет более 164 млрд рублей, планируется создание свыше 7400 рабочих мест.
«На госплощадке ОЭЗ в Дзержинске площадью более 416 гектар сейчас ведется строительство необходимой инфраструктуры. На данный момент уже завершены работы по созданию сетей газоснабжения и электроснабжения. В высокой степени готовности находятся локальные очистные сооружения и автомобильные дороги. Параллельно идет строительство промышленно-производственных корпусов и административного корпуса. На объектах ведется устройство инженерных сетей, кровли, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей», — рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.
Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает Корпорация развития Нижегородской области.
«В настоящее время в ОЭЗ “Кулибин” уже завершено строительство 12 предприятий. Большая часть из них уже приступила к производственной деятельности. Мы стремимся к созданию на площадке максимально комфортных условий для реализации инвестиционных проектов, параллельно ведя работу по привлечению в регион новых крупных компаний», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. «“Кулибин” — тот показательный пример, когда миллиарды рублей инвестиций превращаются в современные высокотехнологичные производства и тысячи новых рабочих мест. Еще шесть лет назад здесь было поле, а сегодня уже почти 60 компаний-резидентов и более десятка действующих предприятий. Мы не просто строим здания, мы создаем реально работающую экосистему для бизнеса. Резиденты ОЭЗ получают значительные налоговые льготы, для инвесторов создана необходимая инфраструктура. Сегодняшние успехи — лучший показатель того, что мы идем правильным путем, создавая условия для технологического лидерства и экономического роста», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции партии «Единая Россия» Евгений Люлин.
Напомним, сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724,7 га и включает государственную площадку (416,7 га), а также частные площадки: ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены готовой инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117,7 га за счет площадки, расположенной на Бору. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842,4 га.
С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Задача федерального проекта — сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, чтобы предоставлялись системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.