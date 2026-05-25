De Morgen: Бельгия на несколько лет рискует остаться без фрегатов

Задержки объяснили изменением конструкции кораблей для лучшего противодействия угрозам, в частности беспилотникам.
Первоначальные оценки в 600 млн евро за каждое судно увеличились примерно до 1 млрд евро. И это еще не предел: прогнозируются дополнительные расходы в размере 250 млн евро, пишет De Morgen.
Сейчас в составе Военно-морского флота Бельгии находятся два фрегата — Leopold I и Louise-Marie, — которые недавно принимали участие в операциях НАТО в Балтийском регионе и других миссиях. Однако срок службы этих судов приближается к критическому, а также отмечается нехватка запчастей для их ремонта и техобслуживания. Ожидается, что эти суда не смогут оставаться в строю до середины 2030-х годов.
Эта угроза спровоцировала дискуссии о принятии экстренных мер, отмечает издание. В частности, обсуждаются варианты переоборудования минных тральщиков для более широкого использования и аренда фрегатов. Решение в минобороны обеих стран пообещали найти «к летним каникулам».
Тем не менее в этом году Бельгия намерена заказать у Нидерландов еще один фрегат, добавляет бельгийская газета.