De Morgen: Бельгия на несколько лет рискует остаться без фрегатов

Военно-морской флот Бельгии столкнется с беспрецедентным дефицитом фрегатов в случае дальнейших задержек с реализацией совместной бельгийско-голландской программы строительства военных кораблей.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным бельгийской газеты De Morgen, из-за переноса поставок новых кораблей из Нидерландов первое судно Бельгия получит не ранее 2034 года — на семь лет позже, чем планировалось изначально.

Как поясняет издание, Бельгия и Нидерланды совместно заказали четыре новых противолодочных фрегата у голландского судостроителя, но Министерство обороны Нидерландов объявило, что строительство снова отложено.

Задержки объяснили изменением конструкции кораблей для лучшего противодействия угрозам, в частности беспилотникам.

К тому же продолжает расти стоимость заказанных судов.

Первоначальные оценки в 600 млн евро за каждое судно увеличились примерно до 1 млрд евро. И это еще не предел: прогнозируются дополнительные расходы в размере 250 млн евро, пишет De Morgen.

Сейчас в составе Военно-морского флота Бельгии находятся два фрегата — Leopold I и Louise-Marie, — которые недавно принимали участие в операциях НАТО в Балтийском регионе и других миссиях. Однако срок службы этих судов приближается к критическому, а также отмечается нехватка запчастей для их ремонта и техобслуживания. Ожидается, что эти суда не смогут оставаться в строю до середины 2030-х годов.

Без замены фрегатов Бельгия может временно утратить свой военно-морской потенциал, считает De Morgen.

Эта угроза спровоцировала дискуссии о принятии экстренных мер, отмечает издание. В частности, обсуждаются варианты переоборудования минных тральщиков для более широкого использования и аренда фрегатов. Решение в минобороны обеих стран пообещали найти «к летним каникулам».

Тем не менее в этом году Бельгия намерена заказать у Нидерландов еще один фрегат, добавляет бельгийская газета.