De Morgen: Бельгия на несколько лет рискует остаться без фрегатов

Сейчас в составе Военно-морского флота Бельгии находятся два фрегата — Leopold I и Louise-Marie, — которые недавно принимали участие в операциях НАТО в Балтийском регионе и других миссиях. Однако срок службы этих судов приближается к критическому, а также отмечается нехватка запчастей для их ремонта и техобслуживания. Ожидается, что эти суда не смогут оставаться в строю до середины 2030-х годов.