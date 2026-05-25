Более 31 млрд рублей вложили в производства резиденты ОЭЗ «Кулибин»

С момента открытия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Нижегородской области компании-резиденты инвестировали в создание новых предприятий 31,47 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ имеют 58 компаний, из которых 55 базируются в Дзержинске, а три — на Бору. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, льготные налоговые условия и готовая инфраструктура позволяют привлекать крупных инвесторов даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Более половины резидентов работают в сфере химии, также развиваются проекты в машиностроении, металлургии и производстве строительных материалов. Суммарный объем заявленных инвестиций по всем проектам превышает 164 млрд рублей, что позволит в перспективе создать более 7400 рабочих мест.
Как уточнил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, на площадке уже полностью завершено строительство 12 заводов, большинство из которых запустили производство. Параллельно на государственной площадке в Дзержинске продолжается возведение инфраструктуры: уже подведены сети газо- и электроснабжения, строятся дороги, административные и производственные корпуса. Напомним, развитие площадки ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
