Более 31 млрд рублей вложили в производства резиденты ОЭЗ «Кулибин»

На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ имеют 58 компаний, из которых 55 базируются в Дзержинске, а три — на Бору. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, льготные налоговые условия и готовая инфраструктура позволяют привлекать крупных инвесторов даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Более половины резидентов работают в сфере химии, также развиваются проекты в машиностроении, металлургии и производстве строительных материалов. Суммарный объем заявленных инвестиций по всем проектам превышает 164 млрд рублей, что позволит в перспективе создать более 7400 рабочих мест.