«Автоматизация придет не за программистами, а за теми, кто руками сводит таблицы в Excel»

Казалось бы, при таком подходе эти люди обречены. Но нет — войти в новое им по силам, барьер не в способностях. Барьер в том, с каким запросом человек приходит. Одни реально хотят разобраться и готовы вкладывать время. Другие приходят за волшебной таблеткой: выпил — и проснулся программистом. У нас во время запуска проекта в Индии доходило до прямых конфликтов: студент говорит «мне на все это наплевать, я просто хочу зарплату побольше и сразу наверх». Показываешь ему ступеньки, а он: «ступеньки не хочу, хочу сразу туда». И никакого внутреннего противоречия это у него не вызывает.