«Автоматизация придет не за программистами, а за теми, кто руками сводит таблицы в Excel»

Пока все спорят, заменят ли программистов новые технологии, тихо меняется совсем другая работа — та, что состоит из сведения таблиц, отчетов и сверки данных. Операционные менеджеры, аналитики, координаторы, которые проводят до 80% времени в Excel, оказались ближе всего к точке изменений: их работа автоматизируется первой.
Казалось бы, ответ на очевидный вопрос, а что же им делать, тоже понятен: учиться, перестраиваться, осваивать новые инструменты. Но именно здесь и обнаруживается проблема: рынок образования таких людей не замечает. Курсы заточены под создателей кода, а тот, кто каждый день вручную сводит таблицы, остается один на один с потоком новостей про нейросети и полным непониманием, с чего начать.
Александр Турилин работает с такими «неудобными» учениками. Сначала — сооснователь SkillFactory, одной из крупнейших EdTech-компаний России, которую позже полностью поглотила VK; через школу за время его работы прошло около ста тысяч студентов. Затем — Coding Invaders в Индии, который он запустил с нуля в 2021 году. Сейчас — Robots at Work, где он учит операционных менеджеров и аналитиков работать с агентами. О том, какие функции автоматизируются первыми и что делать тем, кто на них сидит, — в этом интервью.
— По образованию ты филолог, специалист по теории литературы. Как ты оказался в центре EdTech?
Было несколько промежуточных остановок — журналистика, реклама, маркетинг. Везде чего-то не хватало: мне важно работать с содержанием. В рекламе, например, если задержаться надолго, становишься неисправимым циником, которому все равно что продвигать.
С образованием оказалось иначе. Во-первых, тут другие люди: эксперты, методисты, которым важно то, чему они учат. Во-вторых, это едва ли не самая динамичная область — она постоянно переопределяет себя, потому что вынуждена. На моих глазах образование пережило IT-революцию, а теперь адаптируется к новой волне AI, и каждый раз оказывается в центре перемен. Для деятельного человека это хорошее место.
— Ты учишь людей входить в новое с 2008 года. Что за это время оказалось главным индикатором того, кто справится, а кто нет?
Я давно перестал смотреть на диплом и формальное образование. Главный фактор успеха — готов ли человек идти по ступенькам сам, потому что сейчас это важнее, чем когда-либо. Работа, которая меняется первой, — это линейный когнитивный труд: человек заполняет формы или делает простую обслуживающую работу. Машина уже научилась делать все это, и делать качественно. И, что особенно важно и что многие недооценивают, машина научилась обобщать свои навыки. Раньше консультант по страхованию мог рассуждать: «если страхование автоматизируют, уйду в другой консалтинг». А теперь не уйдешь: система генерализирует себя на все сферы сразу. Спрятаться сменой отрасли не выйдет.
Казалось бы, при таком подходе эти люди обречены. Но нет — войти в новое им по силам, барьер не в способностях. Барьер в том, с каким запросом человек приходит. Одни реально хотят разобраться и готовы вкладывать время. Другие приходят за волшебной таблеткой: выпил — и проснулся программистом. У нас во время запуска проекта в Индии доходило до прямых конфликтов: студент говорит «мне на все это наплевать, я просто хочу зарплату побольше и сразу наверх». Показываешь ему ступеньки, а он: «ступеньки не хочу, хочу сразу туда». И никакого внутреннего противоречия это у него не вызывает.
Вот это и есть водораздел. Не способности, не происхождение, одобрила тебя система или нет, а готов ли ты пройти путь. Образование — это работа, и ее нельзя сделать за человека.
— Ты упомянул проект в Индии, там был запущен Coding Invaders. Почему именно эта страна?
Мы посмотрели на рынок и увидели страну с огромным населением, где традиционная система образования физически не справлялась с объемом спроса. Запрос на IT-профессии был колоссальный.
За короткое время мы привлекли тысячи студентов и наладили прямые связи с крупными работодателями. У нас были отдельные команды, которые работали с компаниями и заводили их в наш контур трудоустройства. Мы одними из первых в стране освоили новый для местного рынка канал привлечения студентов, и какое-то время это давало нам ощутимое преимущество.
Но интереснее оказалось другое — насколько по-разному устроена мотивация. В России человек, идущий на годовой курс по IT, в первую очередь идет за знаниями, а помощь с трудоустройством расценивает приятный бонус. В Индии наоборот: рынок труда устроен так, что найти хорошую работу самому почти невозможно. Поэтому для индийского студента трудоустройство было не бонусом, а главным мотивом учиться.
Сам подход мы в Индии не изобретали — усилили то, что уже работало в России. В SkillFactory карьерный центр всегда был частью продукта, а здесь он разросся и стал центральной частью обучения и его стоимости. Принцип «учить от результата» проявился жестче: цель — трудоустройство — диктовала всю программу, а карьерный центр стал ее заказчиком. Доходило до того, что наши команды подавали отклики на вакансии за студентов, настолько серьезно мы относились к результату.
— Ты вынес одну и ту же модель за пределы России — в Индию, теперь целишься в США и UK. Что в твоем подходе оказалось универсальным, а что пришлось пересобирать под каждый рынок?
Универсальным оказался сам метод — учить от результата. Он работает в любой стране, потому что опирается не на культуру, а на простую вещь: у взрослого человека есть цель, и обучение должно вести к ней кратчайшим путем. Это переносится куда угодно.
А пересобирать пришлось все человеческое. Я филолог — у нас на факультете межкультурная коммуникация была соседней специализацией, и считалась самой гламурной и поверхностной. Казалось, это для тех, кто не хочет учить ничего серьезного. Поработав на стыке рынков, я полностью это переосмыслил. Разница между странами проявляется не в языке и не в бытовом менталитете, а в том, как люди принимают решения, как выстраивается доверие, что вообще считается мотивацией. В Индии и в России «хочу учиться» означает разные вещи. И это не мелочь — на этом обучение либо держится, либо рассыпается.
Никакой алгоритм этого не считает по умолчанию. Здесь нужен живой человек, который понимает контекст. Для меня это и есть главный довод, почему в образовании, да и в любой трансформации, человека не заменить: технологию можно перенести через границу за день, а доверие и мотивацию каждый раз приходится выстраивать заново, вживую.
— Сейчас ты учишь работать с агентами людей, которых принято считать далекими от технологий. Почему именно их?
Потому, что их работа меняется первой, и при этом их никто не учит. Все нынешнее обучение вокруг агентов заточено под разработчиков. А огромный пласт людей остантся один на один с шумом и полным непониманием, с чего начать.
Сбор данных, отчетность, сверка информации автоматизируются раньше и проще всего. Значит, у людей, которые занимаются этими задачами, выбор у самый острый: либо ты научишься командовать агентом, либо агент займет твою работу.
— Ты говоришь «агенты», а не «чат-боты». Как понятно объяснить разницу меджу этими сущностями?
Чат-бот производит текст: ты спрашиваешь — он отвечает, но работу все равно делаешь ты сам. Агент же действует: сам заходит в базу данных, читает твои документы, собирает данные, делает отчет, отправляет письмо. Революция, которая сейчас докатывается до компаний, — именно агентская.
— Покажи на конкретном примере: кто сейчас приходит на обучение приходит и что меняется в его жизни?
У нас есть клиент — развлекательный центр для детей. Не enterprise: позволить себе сквозную автоматизацию они не могут, поэтому до 80% работы — это Excel. Билеты продаются в одной системе, учет смен — в другой, расходы по найму — в третьей. Чтобы просто понять, заработал ты или нет, все это надо выгрузить в таблицы и руками свести одно с другим. Целый отдел тратил на это по несколько дней.
Мы настроили агента, который берет сбор и сверку на себя. И первая реакция человека — не радость, а ступор: «Я не знал, что так вообще можно». То, на что уходили дни, делается за минуты.
Или, например, производитель, который продает на маркетплейсе: две недели уходит только на то, чтобы свести данные и понять, заработал ли он, чтобы осознать к концу подсчета, что цифры уже устарели. С агентом он видит ту же картину в реальном времени. По сути один человек начинает делать то, на что раньше уходила целая команда.
— Кого система образования списывает прямо сейчас? И кем эти люди окажутся через пять лет?
То, какие профессии нужны, зависит от технологий своего времени. Появляется новая технология — и часть профессий просто перестает быть нужной. Люди не стали хуже, просто вся работа вокруг становится устроена иначе. Раньше большая часть людей была занята в сельском хозяйстве, а в наше время всего несколько процентов. Сменились технологии — сменились профессии.
Сейчас то же самое, только очень быстро. И под удар в первую очередь попадает не профессия как таковая, а тип работы — простой линейный труд: сидеть в таблице, копировать данные, заполнять формы. Раньше эти люди были промежуточным звеном внутри большой корпоративной машины. Теперь машина научилась делать эту работу сама, и это звено схлопывается.
— И что с ними будет через пять лет?
Перемены будут большие, но я скорее оптимист. Те, кто осваивает новые инструменты, не начинают работать меньше. Наоборот: есть данные, что со внедрением ИИ-инструментов, люди начинают работать больше и берут на себя то, на что раньше не хватало рук. Это и есть главный довод, что люди никуда не денутся, — просто будут нужны по-другому.
Один человек с такими инструментами делает работу за десятерых. И будешь ли ты этим человеком — зависит от того, готов ли ты перестроить себя вместе с ролью. Делать ровно то же, что и раньше, уже не выйдет.