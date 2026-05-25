Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

При этом, по докладу первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина, запасы топлива для города закуплены и имеются в полном объеме для обеспечения города.

«Существует проблема логистического характера. На материке сформированы (запасы — ред.), то есть там топливо есть в достаточном количестве. С коллегами из республики Крым мы работаем, в ближайшее время постараемся эту ситуацию переломить в лучшую сторону», — доложил он.

Развожаев отметил, что поставки топлива в город ожидаются сегодня, но ограничения будут действовать до стабилизации запасов на всех заправочных станциях.

«Логика такая: пока не восполнятся запасы, на территории города ограничения будут продолжаться … Не на всех станциях будет полный ассортимент, но тем не менее топливо в городе есть, и оно продолжает поставляться», — сказал он.

При этом для специальных служб на отдельных автозаправочных станциях топливо будет отпускаться без ограничений.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно вводится лимит в 20 литров.

В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.

Также ограничения на отпуск топлива в одни руки были введены в Запорожской области.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше