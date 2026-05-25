Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива

При этом, по докладу первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина, запасы топлива для города закуплены и имеются в полном объеме для обеспечения города.
«Существует проблема логистического характера. На материке сформированы (запасы — ред.), то есть там топливо есть в достаточном количестве. С коллегами из республики Крым мы работаем, в ближайшее время постараемся эту ситуацию переломить в лучшую сторону», — доложил он.
Развожаев отметил, что поставки топлива в город ожидаются сегодня, но ограничения будут действовать до стабилизации запасов на всех заправочных станциях.
«Логика такая: пока не восполнятся запасы, на территории города ограничения будут продолжаться … Не на всех станциях будет полный ассортимент, но тем не менее топливо в городе есть, и оно продолжает поставляться», — сказал он.
При этом для специальных служб на отдельных автозаправочных станциях топливо будет отпускаться без ограничений.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно вводится лимит в 20 литров.
В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.
Также ограничения на отпуск топлива в одни руки были введены в Запорожской области.