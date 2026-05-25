Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Макеевке Подмосковные специалисты уложили новое дорожное покрытие на двух участках:
от ул. Кремлевской до пересечения с ул. Ферганской — протяженностью 750 метров, от ул. Немировича-Данченко до пересечения с ул. Шопена — порядка 1,5 км. В Урзуфе Мангушского округа Нижегородские дорожники приступили к ремонту улицы Чапаева на участке до улицы Островского.
Cпециалисты выполняют расчистку и фрезерование изношенного покрытия. Следующим этапом станет устройство щебеночно-песчаного основания для последующей укладки нового асфальта.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
