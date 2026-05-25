Четырнадцать разных Мытищ: почему посылки опаздывают

— Мне много раз задавали вопрос, в том числе на финальном интервью в компании, в которой я сейчас работаю: пригодился ли мне российский опыт работы? И ответ — днозначно да. Загрузка грузовика в Айдахо и в Тюмени подчиняется одним и тем же законам физики и логики. В мире существует конечный набор KPI, по которым функционируют склады и заводы. Если ты понимаешь, как движется товар, ты сможешь работать хоть в Африке, хоть на Марсе. Везде по большому счету используют один и тот же софт, и решают одни и те же задачи.