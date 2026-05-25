Четырнадцать разных Мытищ: почему посылки опаздывают

После пандемии COVID-19 стало ясно, что бесперебойная доставка грузов важна ничуть не меньше, чем разработка вакцин, и что правильно выстроенные цепи поставок буквально спасают жизни. Их оптимизация — область, в которой трудятся люди, решающие самые необычные задачи. Эксперт по оптимизации цепей поставок Марианна Выдревич рассказала, как разница в весе напитков приносит миллионы долларов, почему ИИ не выживет в реальном мире и как доставить товар покупателю еще до того, как он его захотел.
— Можно ли сказать, что специалист по логистике — это человек, который сидит за компьютером и строит модели?
— И да, и нет. Конечно, часть людей, занятых в индустрии, скорее работают по телефону: в их задачи входит уточнение, вышли ли в рейс все грузовики и по плану ли идет отгрузка. Но все больше работников — люди, строящие математические модели для решения конкретных бизнес-задач. В некотором смысле я выполняю функции посредника: я знаю, что происходит в бизнесе, и мне надо перевести это в формат, подходящий для модели.
— То есть это довольно креативная работа?
— Абсолютно. К примеру, для нас очень важен класс совершенно академических «задач о рюкзаке» — попытки найти оптимальное соотношение между весом и объемом товара. К примеру, вы везете трейлером металлические блоки, в таком случае тогда у вас много пустого места, потому что они тяжелые. Везете рулоны бумажных полотенец, их можно взять много, но они легкие, и грузовик едет недогруженный. Поэтому для складов готовой продукции пишут специальные программы, которые из всего разнообразия товара формируют оптимальную конфигурацию для отгрузки.
Например, крупная компания производит два вида газировки, обычную и с сахарозаменителем. С виду эти две банки выглядят одинаково, но версия без сахара немного легче. Если грузить фуру паллетами с обычной газировкой, то останется свободное место, но не пройдем по весу. А если грузить паллеты с обычной и с диет-версией, то получается заполнить оптимальным образом. Кажется, какая ерунда: на паллету больше засунули, разве это оптимизация? Но с учетом объемов даже одна паллета на дистанции принесла миллионы долларов экономии.
— А на чем еще можно сэкономить при планировании поставок?
Как ни парадоксально — на чистых данных. Например, чтобы построить модель предсказания спроса, нужно убрать погрешности, которые возникают из-за ввода данных вручную. Поэтому чуть ли не первой задачей на моем первом месте работы — это была крупная транснациональная компания с офисом в Москве — было приведение в порядок базы данных названий городов России.
Города в базе данных писались латинскими буквами. Это привело к шизофренической ситуации: в базе данных одновременно существовало четырнадцать вариантов написания города Мытищи (Mytischi, Mitisi, и так далее). Без предварительной нормализации данных никакую модель не построить.
— А как компаниям, которые все время стремятся сэкономить, удается добиваться быстрой доставки товаров конечному пользователю?
— Было бы соблазнительно сказать, что их доставщики не стоят в пробках, но, увы, нет: ускорение происходит не за сеёт скорости грузовика, а за счет стратегического расположения складских запасов. Это предсказание спроса. Вы еще только гуглите новый гаджет, а алгоритм уже понял тренд, и коробка с этим девайсом уже выехала на ближайший к вам склад. Математические модели анализируют все, от погоды до поисковых запросов. Мы работаем на опережение.
— Нет ли ощущения, что вас скоро заменит искусственный интеллект, если в вашей работе так много завязано на данных?
Может быть когда-нибудь, но не сейчас. Умение писать код на базовом уровне (или понимать, что тебе написала любимая нейросеть) — абсолютно необходимо. Но даже самые лучшие современные ИИ-модели плохо понимают реальный мир, в котором много неопределенности. В индустрии людям часто необходимо сравнивать разные сценарии, и это тоже не сильная сторона нейросетей. Поэтому пока оптимизация цепей поставок — очень перспективное карьерное направление: там математика встречается с реальной жизнью.
— Оптимизатор цепей поставок — это профессия, которую можно перенести в другую страну?
— Мне много раз задавали вопрос, в том числе на финальном интервью в компании, в которой я сейчас работаю: пригодился ли мне российский опыт работы? И ответ — днозначно да. Загрузка грузовика в Айдахо и в Тюмени подчиняется одним и тем же законам физики и логики. В мире существует конечный набор KPI, по которым функционируют склады и заводы. Если ты понимаешь, как движется товар, ты сможешь работать хоть в Африке, хоть на Марсе. Везде по большому счету используют один и тот же софт, и решают одни и те же задачи.
Если ты умеешь анализировать данные и понимаешь физику процессов — ты востребован в любом углу планеты. И совершенно не важно, везут ли грузовики бочки с нефтью или плитки шоколада. Мы все говорим на одном языке максимальной утилизации емкости контейнера и минимизации простоев на погрузке.