Нижегородская область вошла в топ регионов по росту госзакупок лекарств

За четыре месяца 2026 года объем поставок медицинских препаратов в регион вырос на 55%, превысив 10 млрд рублей.

По итогам января — апреля 2026 года Нижегородская область сохранила за собой пятую строчку в десятке крупнейших субъектов РФ по объемам государственных закупок лекарственных препаратов. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на данные аналитической компании CURSOR.

За первые четыре месяца текущего года общая сумма поставок лекарственных средств в медицинские учреждения Нижегородской области составила 10 700 млн рублей. Доля региона в общероссийском объеме закупок зафиксировалась на отметке в 3%.

При этом область продемонстрировала один из самых высоких темпов роста фармацевтического госзаказа в стране, войдя в тройку лидеров по динамике. В денежном выражении объем закупок на нижегородском рынке вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По скорости прироста регион уступил лишь Калужской области (+124%), сумев обойти Санкт-Петербург, где зафиксирован рост на 53%. Эксперты объясняют такую высокую активность нижегородских заказчиков выходом на пик заключения крупных долгосрочных контрактов на двухлетний период.

Ранее сообщалось, что сразу три врача из Нижнего Новгорода получили новые посты.