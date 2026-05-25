На строительство участка Орбитальной-2 в Ростове выделят 3,7 млрд рублей

Минтранс Ростовской области объявил тендер.

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для строительства участка автодороги «Орбитальная-2». Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 3,7 млрд рублей. Заявки от исполнителей принимаются до 4 июня 2025 года. Согласно документам, финансирование объекта предусмотрено в два этапа: в 2025 году — 1,3 млрд рублей, в 2027-ом — 2,3 млрд рублей.

Подрядчику предстоит возвести четырёхполосную магистраль протяжённостью 5 км — от районной магистрали № 2 до улицы Обсерваторной. Проектом также предусмотрено строительство железобетонного моста через реку Темерник.

Перед началом основных работ исполнителю необходимо обеспечить перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Финальный этап работ предусматривает компенсационную высадку деревьев.